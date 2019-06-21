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РИА Новости

В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"

Вчера, 23:10
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Активисты движения "Лев против", выступающие за здоровый образ жизни, в частности, против алкоголя, в очередной раз пришли в общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в Москве – излюбленное место молодежи, поддержку активистам оказывает ОМОН, который задерживает и досматривает людей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Активисты движения "Лев против" в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помешать массовому распитию в общественном месте. Вместе с активистами на площадь приехал ОМОН, который задерживает и уводит в автозаки людей с открытыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
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По словам очевидцев, омоновцы досматривают сумки находящихся на площади.
Со слов капитана полиции, работающего на месте, в ближайшее время будет вызвана следственно-оперативная группа, потому что один из молодых людей "отказывается показать, что у него в банке и карманах".
Около "Ямы" находились три автозака, микроавтобус и две легковые машины полиции, но примерно в 22.40 один автозак уехал. По словам очевидца, в этом автозаке было около 10 человек, оставшиеся на площади машины пустуют.
На площади также присутствуют правозащитники и журналисты.
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ОМОН РоссииМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Наконец-то туда согнали омон, это редко происходит. Я надеюсь, что полиция додумается почаще нагонять туда столько же сотрудников, сколько на митинги либералов. И от это грязи очистят площадь и штрафов кучу насобирают - лишние деньги в бюджет, а полиции опыт.
21 июня, 23:17
АСАнтон Симонов
21110110
У нас граждане сознательные, майдана не будет. Организация нормальная, не зря ее управление президента курирует. У полиции не всегда есть возможность сореагировать вовремя и должным образом. Он снимет видео, привлечет внимание общественности, полиция приедет, разберется. Конечно лучше, чтобы она сама за всем следила, но пока не получается.
21 июня, 23:22
АСАнтон Симонов
1311027
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