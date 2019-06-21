В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Активисты движения "Лев против", выступающие за здоровый образ жизни, в частности, против алкоголя, в очередной раз пришли в общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в Москве – излюбленное место молодежи, поддержку активистам оказывает ОМОН, который задерживает и досматривает людей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Активисты движения "Лев против" в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помешать массовому распитию в общественном месте. Вместе с активистами на площадь приехал ОМОН, который задерживает и уводит в автозаки людей с открытыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости.

По словам очевидцев, омоновцы досматривают сумки находящихся на площади.

Со слов капитана полиции, работающего на месте, в ближайшее время будет вызвана следственно-оперативная группа, потому что один из молодых людей "отказывается показать, что у него в банке и карманах".

Около "Ямы" находились три автозака, микроавтобус и две легковые машины полиции, но примерно в 22.40 один автозак уехал. По словам очевидца, в этом автозаке было около 10 человек, оставшиеся на площади машины пустуют.