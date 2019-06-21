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РИА Новости

Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России

Вчера, 23:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Грузии, отметила, что местные политики сами забыли про законы и политические институты, а потом "виноватой" оказалась Россия.
"Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах "Россия виновата", - написала Захарова в Facebook.
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Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Она добавила, что от президента Грузии Саломе Зурабишвили в кризисный момент требовалось только выйти и сказать, что она гарантирует безопасность на улицах грузинских городов. "Полномочиями президента. Властью, данной Вам народом. Лично, наконец. Как угодно. Но Вы затянули старую песню о главном - про "оккупантов"... Кто Вас надоумил-то?"- написала Захарова, обращаясь к Зурабишвили.
"Ну, что, доигрались? "Оккупант" отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики?" - написала она.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки.
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18044796
Обсудить 4
Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиМария ЗахароваМИД РФРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Неплохо было бы еще заявить - что возобновление турпотока будет рассматриваться только после публичных извинений президента Грузии лично. Она конечно извиняться не будет - мы, поддержим свои курорты, её будет ненавидеть весь грузинский туристический бизнес. Пусть платит за русофобию - дорого.
21 июня, 23:16
МСМаксим Солдусов
2800000
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