Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Грузии, отметила, что местные политики сами забыли про законы и политические институты, а потом "виноватой" оказалась Россия.

"Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах "Россия виновата", - написала Захарова в Facebook

Она добавила, что от президента Грузии Саломе Зурабишвили в кризисный момент требовалось только выйти и сказать, что она гарантирует безопасность на улицах грузинских городов. "Полномочиями президента. Властью, данной Вам народом. Лично, наконец. Как угодно. Но Вы затянули старую песню о главном - про "оккупантов"... Кто Вас надоумил-то?"- написала Захарова, обращаясь к Зурабишвили.

"Ну, что, доигрались? "Оккупант" отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики?" - написала она.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.