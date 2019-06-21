Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T22:57Z
https://ria.ru/20190621/1555805905.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Участники протестов в Тбилиси не допускают оппозиционеров к митингу

Вчера, 22:56
2141
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Митингующие в центре Тбилиси не подпускают к месту акции представителей оппозиционных партий, мотивируя это тем, что "протест не должен иметь политический характер", кадры с места транслируют грузинские телекомпании.
На место проведения акции перед зданием парламента прибыл лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, но присутствующие закидали его яйцами и бутылками. Угулава пришлось покинуть территорию.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Ранее на акцию также пришел председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Во время выступления у микрофона митингующие начали выкрикивать "Уходи!" и хлопать в ладоши.
"Мы не допустим, чтобы наш мирный протест вновь перерос в политический митинг и насилие", - заявил один из участников акции у микрофона.
При этом требования собравшихся у парламента митингующих совпадают с призывами оппозиции: обе стороны хотят отставки главы МВД Георгия Гахария и назначения внеочередных парламентских выборов.
11271015
Обсудить 2
Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
РИА
Новости
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Лента
новостей
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о потерях Грузии из-за прекращения авиасообщения
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Названо количество находящихся в Грузии российских туристов
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси
Организаторы акции в Тбилиси призвали участников разойтись
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обсудила протесты с послами западных стран
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
США внесли в черный список пять китайских компаний
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Лента новостейМолния