Участники протестов в Тбилиси не допускают оппозиционеров к митингу

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Митингующие в центре Тбилиси не подпускают к месту акции представителей оппозиционных партий, мотивируя это тем, что "протест не должен иметь политический характер", кадры с места транслируют грузинские телекомпании.

На место проведения акции перед зданием парламента прибыл лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, но присутствующие закидали его яйцами и бутылками. Угулава пришлось покинуть территорию.

Ранее на акцию также пришел председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Во время выступления у микрофона митингующие начали выкрикивать "Уходи!" и хлопать в ладоши.

"Мы не допустим, чтобы наш мирный протест вновь перерос в политический митинг и насилие", - заявил один из участников акции у микрофона.

При этом требования собравшихся у парламента митингующих совпадают с призывами оппозиции: обе стороны хотят отставки главы МВД Георгия Гахария и назначения внеочередных парламентских выборов.