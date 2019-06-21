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РИА Новости

"Победа" полностью вернет деньги клиентам отмененных в Грузию рейсов

Вчера, 22:51
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" до 8 июля выполняет все рейсы в Грузию по расписанию, после всем клиентам будет выполнен полный возврат денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"До 8 июля все рейсы "Победы" в Грузию выполняются по расписанию. Всем клиентам отменённых рейсов после 8 июля будет выполнен полный возврат денежных средств", - сказала собеседница агентства.
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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
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Протесты в ГрузииПобеда (авиакомпания)РоссияГрузияВ миреЭкономика
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