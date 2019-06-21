"Победа" полностью вернет деньги клиентам отмененных в Грузию рейсов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" до 8 июля выполняет все рейсы в Грузию по расписанию, после всем клиентам будет выполнен полный возврат денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"До 8 июля все рейсы "Победы" в Грузию выполняются по расписанию. Всем клиентам отменённых рейсов после 8 июля будет выполнен полный возврат денежных средств", - сказала собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.