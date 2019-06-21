Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.
Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.
"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.
"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.
Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.
К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.
Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.
Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.
Акция протеста у здания парламента Грузии.
Акция протеста у здания парламента Грузии.
Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.
"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.
Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.
Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.
Акция протеста у здания парламента Грузии.