Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Организаторы провокации в Грузии не ожидали, что Россия в сложившихся условиях объявит о вывозе россиян из страны и прекращении пассажирских авиаперевозок, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки.

Кроме того кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.

"Не рассчитывали. Можно было бы сказать, что провоцировали, чтобы разорвать какие-то отношения между Россией и Грузией, но отношений не было. Была такая негласная практика торговли и туризма, сейчас по ней нанесен удар, но это никому не выгодно. Прежде всего страдает Грузия", - заявил Суздальцев РИА Новости.

"Я думаю, они рассчитывали, что мы это проглотим", - добавил он.

Эксперт отметил, что сложившаяся в Грузии ситуация была "100%-й провокацией", потому что российская делегация прибыла на мероприятие по приглашению связанной с правительством Грузии структуры.

"Я считаю решение президента адекватным, обеспечивающим безопасность наших граждан, и в конце концов демонстрирующим, что Россия таким русофобским, издевательским вещам ... больше спуску давать не будет", - заявил Суздальцев.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.