Помпео обвинил Россию в неподобающем обращении со "Свидетелями Иеговы"*

"В России "Свидетели Иеговы"* были абсурдно объявлены террористами, власти изымали их собственность и угрожали их семьям", - сказал Помпео, представляя доклад о религиозных свободах в мире.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. За этим последовало задержание организаторов ряда местных ячеек организации в регионах России, не прекративших деятельность после решения ВС РФ.