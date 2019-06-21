Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T22:34Z
https://ria.ru/20190621/1555805719.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео обвинил Россию в неподобающем обращении со "Свидетелями Иеговы"*

Вчера, 22:34
1690
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в неподобающем обращении с религиозной группой "Свидетели Иеговы"*.
"В России "Свидетели Иеговы"* были абсурдно объявлены террористами, власти изымали их собственность и угрожали их семьям", - сказал Помпео, представляя доклад о религиозных свободах в мире.
Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. За этим последовало задержание организаторов ряда местных ячеек организации в регионах России, не прекративших деятельность после решения ВС РФ.
*Запрещённая в России экстремистская организация
Хельсинки
17 апреля, 21:36
Финляндия отказала в убежище большинству "Свидетелей Иеговы"* из России
134203338
Обсудить 8
Майк ПомпеоРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Лента
новостей
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля Тайфун проекта 22800
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
Инспектор ГИБДД
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Лента новостейМолния