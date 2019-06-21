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РИА Новости

США внесли в черный список пять китайских компаний

Вчера, 22:30
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги. В черный список Министерства торговли внесены Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.
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В заявлении министерства отмечается, что эти компании "с высокой долей вероятности" будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.
Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Теперь сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.
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Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Как рассказал президент Владимир Путин, атака США на Huawei нацелена на сдерживание развития Китая как американского конкурента.
Не на того напал
21 мая, 15:05
Не на того напал
1937635447
Обсудить 8
КитайСШАТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Большое спасибо американцам за рекламную компанию ) Они же боятся успешных и продвинутых... значит, товары именно этих китайских фирм есть смысл покупать )
21 июня, 22:36
Дмитрий Широков
1800002
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