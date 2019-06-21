Росавиация проведет совещание по авиасообщению с Грузией, сообщил источник

"Стиль Саакашвили". Кто стоит за антироссийскими акциями в Тбилиси Президент Грузии фактически обвинила Россию в организации протестов в стране. Политолог Артур Атаев считает, что происходящее в Тбилиси является спланированной акцией, но спланировала ее вовсе не Россия. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.