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РИА Новости

Росавиация проведет совещание по авиасообщению с Грузией, сообщил источник

Вчера, 22:25
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росавиация 22 июня проведет совещание с авиакомпаниями по поводу приостановки авиасообщения с Грузией, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.
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"Стиль Саакашвили". Кто стоит за антироссийскими акциями в ТбилисиПрезидент Грузии фактически обвинила Россию в организации протестов в стране. Политолог Артур Атаев считает, что происходящее в Тбилиси является спланированной акцией, но спланировала ее вовсе не Россия. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
"Завтра утром Росавиация проведет совещание с авиакомпаниями по поводу авиасообщения с Грузией", - сказал собеседник агентства.
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РосавиацияРоссияГрузияВ мире
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