S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию с 8 июля

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания S7 закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.

"Мы закрываем продажу авиабилетов на рейсы в Грузию с 8 июля. Подробная информация о порядке возврата авиабилетов будет в понедельник", - сказала собеседница агентства.

При этом позже в компании уточнили, что компания пока анализирует указ и ждёт официальных распоряжений Росавиации и Минтранса.

"Продажу до этого не закрываем", - сказала собеседница агентства.