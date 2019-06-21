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РИА Новости

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию с 8 июля

Вчера, 22:11
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания S7 закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.
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"Мы закрываем продажу авиабилетов на рейсы в Грузию с 8 июля. Подробная информация о порядке возврата авиабилетов будет в понедельник", - сказала собеседница агентства.
При этом позже в компании уточнили, что компания пока анализирует указ и ждёт официальных распоряжений Росавиации и Минтранса.
"Продажу до этого не закрываем", - сказала собеседница агентства.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
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