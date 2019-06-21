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РИА Новости

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Вчера, 22:10
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Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление об аресте Кулакова и вернул дело в суд первой инстанции. Обвиняемый остался в СИЗО, но срок его содержания под стражей был сокращен - до 24 июня.
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую, после чего скрылся с места происшествия. Кулаков вину не признает. По результатам экспертизы, Исаенкова была задушена. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство").
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2019 года", - огласила решение судья.
Адвокат Артем Сарбашев заявил ходатайство об ознакомлении с материалами его подзащитного, в которых были заключения по экспертизам. Суд отложил заседание на полчаса. После продолжения процесса адвокат заявил ходатайство о приобщении материалов допроса консьержки, которая работает в подъезде дома, где проживал Кулаков, а также его супруги Валентины. Он также просил предоставить видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
1 июня, 07:33
СМИ сообщили о планах убитой в Раменском женщины "помочь хорошему человеку"
Из показаний Кулакова, оглашенных в суде, стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего он пообещал разойтись с ней. Потом они снова возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Решили быть вместе с сентября 2019 года. Последняя интимная связь была 30 апреля, после этого с вечера 2 мая она уже не выходила на связь. О ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся в подвыпившем состоянии и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь. Вину Кулаков не признает.
Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин.
Дело было возбуждено по заявлению супруга Исаенковой, который сообщил, что около 12 часов ночи 1 мая она уехала на машине из дома, из-за того, что ей нужно было помочь каким-то людям. С супругом поддерживала дружеские отношения с 2014 года, официально разведены не были, проживали вместе.
Согласно полученной детализации с мобильного телефона Кулакова, на следующий день было совершено 43 вызова с одного телефона и 9 вызовов с другого. По результатам полиграфа, проведенного супруге Кулакова, она "может знать о том, как было совершено лишение жизни Исаенковой, и иметь договоренности с супругом".
Следователь поддержал ходатайство, адвокат возразил. "Биологическая экспертиза не дает полное подтверждение причастности моего подзащитного к убийству… никаких прямых доказательств причастности нет", - заявил Артем Сарбашев.
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
1 июня, 08:11
Источник рассказал подробности уголовного дела главы Раменского района
Сам Кулаков заявил, что не имел мотива для убийства. "Это был близкий человек для меня, она была моей правой рукой. Да, на ней действительно могли быть обнаружены мои следы, мы встречались 30 апреля на съемной квартире, были там несколько часов, это была интимная связь. Вечером она мне отправила сообщение, что у нее болит голова, я прикладывал к материалам ксерокопию с этими сообщениями",- заявил Кулаков.
Ранее в СМИ писали о наличии у убитой положительного анализа на ВИЧ-статус. Перед началом заседания Кулаков ответил на вопрос о результатах анализов, которые он сдавал сам. "Нормально там все", - сказал Кулаков журналистам.
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Дело главы Раменского районаРоссияПроисшествия
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