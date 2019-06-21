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РИА Новости

Косачев поддержал прекращение авиасообщения с Грузией

Вчера, 22:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает абсолютно обоснованным решение президента РФ Владимира Путина по обеспечению безопасности граждан РФ в Грузии.
"Полностью поддерживаю решения президента о неадекватной сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан РФ, находящихся в этой стране", - сказал Косачев РИА Новости в пятницу.
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Он подчеркнул, что обязанность грузинских властей - во взаимодействии с российской стороной "принять исчерпывающие меры по обеспечению такой безопасности" граждан РФ в Грузии.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
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Протесты в ГрузииКонстантин КосачевВладимир ПутинРоссияГрузияБезопасностьВ мире
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