Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина относительно Грузии является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в пятницу подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время запрета перелетов в Грузию не продавать туда туристические путевки из РФ, кабмин должен обеспечить возвращение в РФ временно находящихся в Грузии россиян.

"Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии", - сказал Песков.