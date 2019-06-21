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РИА Новости

Кузнецова проверяет данные о детях, найденных в квартире в Москве

Вчера, 21:58
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию о детях, найденных в антисанитарных условиях в квартире в Москве, говорится в сообщении омбудсмена в соцсетях.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что СК проверит публикацию СМИ о двух детях, найденных в квартире на северо-востоке Москвы в непригодных для проживания условиях.
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Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
"Двоих детей, играющих на грязных тряпках, выявили в Москве. Мы проверяем всю информацию, выясняем детали", - написала Кузнецова в своем профиле в Instagram.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ ранее сообщили, что сотрудники полиции передали медикам двух девочек 7-ми и 8-ми лет, которых держали в антисанитарных условиях в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы и не воспитывали.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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