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РИА Новости

На северо-востоке Москвы двух детей изъяли из антисанитарных условий

Вчера, 21:48
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции передали медикам двух малолетних детей, которых держали в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы и не воспитывали, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
"В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы поступило сообщение о том, что в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях", - сказал он.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли подтверждение полученной информации. Семилетняя и восьмилетняя дочери безработных родителей направлены полицейскими в медицинское учреждение, отметил Титов.
По его словам, материалы проверки по факту произошедшего переданы в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
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Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
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