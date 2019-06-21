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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Молдавия стремится к восстановлению стратегических отношений с Россией

Вчера, 21:40
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске сообщил, что республика стремится восстановить стратегические отношения с РФ.
Встреча Медведева с Додоном прошла через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.
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Вчера, 20:37
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"Обсудил с российскими партнёрами вопросы поставок природного газа в Республику Молдова после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта. Уверен, что решение этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией", - написал Додон в Facebook.
Президент Молдавии заверил российских партнеров в том, что новое правительство и парламентское большинство в стране придаст новый импульс стратегии взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений.
Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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В начале июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.
Додон заявил ранее, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС, с Россией, другие - с Евросоюзом. Впервые левые и правые партии объединились, и сейчас надо "поддержать это хрупкое равновесие" в стране, отметил Додон.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
18 июня, 15:21
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонДмитрий МедведевМолдавияРоссияВ мире
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