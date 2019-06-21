В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, в пятницу в 19.38 мск действием защит отключилась линия электропередачи 110 кВ "Грозный - Восточная" (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго", управляющая компания, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа - ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Были обесточены три подстанции 110 кВ ("Северная", "Холодильник" и "Восточная").

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители Грозненского района (около 128,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей - 50 МВт. Температура наружного воздуха 24ºС. В 20.03 произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.