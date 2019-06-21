В Москве электропоезд насмерть сбил мужчину

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина скончался на станции "Коломенская" Павелецкого направления Московской железной дороги после того, как его травмировал проходящий электропоезд, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения при попытке взобраться на платформу станции "Коломенская" был травмирован проходящим электропоездом сообщением "Барыбино - Москва". От полученных травм он скончался на месте происшествия.