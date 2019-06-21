Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T21:17Z
https://ria.ru/20190621/1555804558.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве электропоезд насмерть сбил мужчину

Вчера, 21:17
726
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина скончался на станции "Коломенская" Павелецкого направления Московской железной дороги после того, как его травмировал проходящий электропоезд, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения при попытке взобраться на платформу станции "Коломенская" был травмирован проходящим электропоездом сообщением "Барыбино - Москва". От полученных травм он скончался на месте происшествия.
19 июня, 16:29
В Москве подросток погиб от удара током на железной дороге
"Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции "Коломенская" Павелецкого направления Московской железной дороги", - говорится в сообщении.
010329
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
На востоке МКАД произошло крупное ДТП
РИА
Новости
На северо-востоке Москвы двух детей изъяли из антисанитарных условий
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
Лента
новостей
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова проверяет данные о детях, найденных в квартире в Москве
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
В Новосибирске мужчина избил ветерана из-за замечания о парковке
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали указ о прекращении авиасообщения с Грузией
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Названо количество находящихся в Грузии российских туристов
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о последствиях событий в Тбилиси
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния