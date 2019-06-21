В Новосибирске мужчина избил ветерана из-за замечания о парковке

Информационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку", "Инвалид" и "Платные услуги" в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Новосибирске водитель избил 60-летнего ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветерана боевых действий, сообщает " В Новосибирске водитель избил 60-летнего ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветерана боевых действий, сообщает " Российская Газета".

Как заявила дочь пострадавшего, мужчина потерял сознание от побоев и пришел в себя только на руках у соседей. При этом драка произошла на глазах у ее трехлетнего сына.

"Он кричал: "Не бей дедушку", но это не остановило водителя "ГАЗели". Будь сын хоть немного постарше, он, наверное, полез бы заступаться и тоже оказался бы в больнице", — заявила она.

Женщина отметила, что причиной конфликта, вероятнее всего, стало замечание о неправильной парковке. Сам пострадавший не может вспомнить, о чем разговаривал с водителем.

При этом на записи с камер наблюдения видно, что он подошел к водителю и тот сразу ударил его. После этого он несколько раз толкнул пенсионера и ударил головой о корпус машины. Ветеран пытался подняться, но водитель продолжал его избивать.