В Новосибирске мужчина избил ветерана из-за замечания о парковке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Новосибирске водитель избил 60-летнего ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветерана боевых действий, сообщает "Российская Газета".
Как заявила дочь пострадавшего, мужчина потерял сознание от побоев и пришел в себя только на руках у соседей. При этом драка произошла на глазах у ее трехлетнего сына.
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"Он кричал: "Не бей дедушку", но это не остановило водителя "ГАЗели". Будь сын хоть немного постарше, он, наверное, полез бы заступаться и тоже оказался бы в больнице", — заявила она.
Женщина отметила, что причиной конфликта, вероятнее всего, стало замечание о неправильной парковке. Сам пострадавший не может вспомнить, о чем разговаривал с водителем.
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При этом на записи с камер наблюдения видно, что он подошел к водителю и тот сразу ударил его. После этого он несколько раз толкнул пенсионера и ударил головой о корпус машины. Ветеран пытался подняться, но водитель продолжал его избивать.
В пресс-службе ГУ МВД заявили, что по факту случившегося проводится проверка, водителя "ГАЗели" разыскивают. Пенсионер пока остается в травматологии, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.