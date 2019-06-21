Эксперт предположил, что могло бы стать темой встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Режим контроля над вооружениями, Иран, Сирия и Венесуэла могут стать темой вероятной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита "большой двадцатки", считает старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Хезер Конли.

"Подозреваю, что разговор будет потенциально сосредоточен на режиме контроля над вооружениями. В этом вопросе президент Путин хотел бы видеть двусторонние переговоры, поскольку в этом аспекте Россия имеет равную силу с США", - сказала Конли, выступая на мероприятии в CSIS. По ее словам, сейчас не идет "никакого процесса" в области контроля над вооружениями между двумя странами.

В 2001-2005 годах Конли занимала пост первого зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Среди других возможных тем - "Иран, Сирия и, конечно, Венесуэла", - сказала Конли.

По ее словам, на встрече в Израиле председателя Совбеза РФ Николая Патрушева, советника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата 24-25 июня будет обсуждаться, вероятно, возможность сокращения военного присутствия Ирана в Сирии, но нет ясности, принесет ли эта встреча результаты.

Кроме того, Конли ожидает, что Трамп может поднять на встрече с Путиным вопрос об американце Поле Уилане, который задержан в России по подозрению в шпионаже.

Корреспондент РИА Новости спросил Конли, будет ли конгресс США реагировать на встречу Трампа и Путина так же резко, как и год назад после саммита в Хельсинки. Тогда встреча лидеров тет-а-тет вызвала такой резонанс, что члены конгресса даже обсуждали идею вызвать повесткой для дачи показаний переводчика Трампа. Тогда же началась разработка новых санкций против России.

По заявлению Конли, причиной такой реакции стало "полное отсутствие прозрачности относительно пунктов повестки дня".

"Президент продемонстрирует лучший подход с точки зрения внутренней политики, если будет ясность, в чем повестка дня, если на встрече будут присутствовать люди - госсекретарь, советник и другие. Увеличивая транспарентность, можно развеять недостаток доверия. Президент не согласился с подобным подходом (раньше), и это создало негативную реакцию внутри страны", - сказала Конли.

По ее словам, она согласна, что в двусторонних отношениях сохраняется "ядовитая атмосфера", но считает, что в этом виновато "российское вмешательство" в выборы в США. Москва опровергает эти обвинения.