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РИА Новости

Пелоси призвала к выверенной реакции на действия Ирана

Вчера, 20:39
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к "умному и стратегическому" решению иранской проблемы на фоне не состоявшихся по указанию президента США Дональда Трампа ударов по объектам исламской республики.
"У нас нет иллюзий относительно опасного поведения иранского режима. Это опасная, очень напряженная ситуация, которая требует сильного, умного и стратегического подхода", - говорится в опубликованном на сайте Пелоси заявлении.
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Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. СМИ в пятницу сообщили со ссылкой на представителя Пелоси, что спикер не была проинформирована о готовящейся атаке на Иран.
"Сейчас ситуация с Ираном опасна и очень чувствительна. Мы должны верно отмерить реакцию, которая будет снижать напряженность и продвигать интересы Америки, и мы должны ясно понимать, в чем заключаются наши интересы", - заявила Пелоси.
По ее словам, в четверг в ходе встречи с президентом лидеры демократов и республиканцев в конгрессе "подчеркнули необходимость взаимодействия с союзниками" и "недопустимость применения силы без одобрения конгресса".
Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
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"Готовы к возмездию". Трамп признал, что готов был ударить по ИрануПрезидент США Дональд Трамп заявил, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану, но отменил свое решение в последний момент. В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко назвал два возможных варианта развития событий.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
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