На Бали не выпустили из страны бывшую участницу конкурса Мисс Вселенная

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Австралийке, бывшей участнице конкурса Мисс Вселенная, пограничники не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, Австралийке, бывшей участнице конкурса Мисс Вселенная, пограничники не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.

26-летняя Теган Мартин не смогла улететь из Денпасара из-за повреждения ее паспорта. В уголке документа обнаружили небольшое водяное пятно.

Теган разместила изображение страницы в своем аккаунте в соцсетях, показывая, что документ только слегка испорчен. Пока неясно, когда австралийка сможет покинуть страну, так как ей нужно получить новый документ.

В аэропорту Денпасара с недавнего времени действует строгое правило: если у пассажира на погранконтроле будет обнаружено малейшее повреждение паспорта, авиакомпания, которая его пустила на борт и привезла на остров, будет оштрафована на 5 000 долларов.