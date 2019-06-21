Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T23:04Z
https://ria.ru/20190621/1555804013.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153022/03/1530220385_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_65eeeecd0fd69fa73f5bf1b5205a7fdf.jpg
РИА Новости
Туризм

На Бали не выпустили из страны бывшую участницу конкурса Мисс Вселенная

Вчера, 23:04
3105
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАэропорт в городе Денпасар
Аэропорт в городе Денпасар
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Австралийке, бывшей участнице конкурса Мисс Вселенная, пограничники не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.
26-летняя Теган Мартин не смогла улететь из Денпасара из-за повреждения ее паспорта. В уголке документа обнаружили небольшое водяное пятно.
Теган разместила изображение страницы в своем аккаунте в соцсетях, показывая, что документ только слегка испорчен. Пока неясно, когда австралийка сможет покинуть страну, так как ей нужно получить новый документ.
В аэропорту Денпасара с недавнего времени действует строгое правило: если у пассажира на погранконтроле будет обнаружено малейшее повреждение паспорта, авиакомпания, которая его пустила на борт и привезла на остров, будет оштрафована на 5 000 долларов.
Это уже не первый отказ в вылете пассажирам с "испорченным" паспортом в аэропорту Бали. Ранее турист не смог вернуться домой, поскольку паспорт его девятилетней дочери был "слегка поврежден". Также была отказано в перевозке молодой паре, чья собака погрызла уголок одного из паспортов.
Тимур Соловьев на Бали
9 июня, 08:00
Тимур Соловьев — о детоксе в Плесе, волнах на Бали и вечеринках в Нью-Йорке
1311125
ТуризмТуризмтуристыБали (остров)Новости - ТуризмИндонезия
Рекомендуем
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Участники протестов в Тбилиси не допускают оппозиционеров к митингу
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Лента
новостей
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
США внесли в черный список пять китайских компаний
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Названо количество находящихся в Грузии российских туристов
Борис Джонсон
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о потерях Грузии из-за прекращения авиасообщения
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси
Организаторы акции в Тбилиси призвали участников разойтись
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Лента новостейМолния