Додон пообещал назначить сопредседателя межправкомиссии России и Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым пообещал в скором времени назначить сопредседателя с молдавской стороны в межправительственной комиссии для возобновления ее работы, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Президент Додон подчеркнул, что подавляющее большинство молдавского общества и политических партий выступает за развитие тесного сотрудничества с Россией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Додон пообещал в ближайшее время назначить сопредседателя межправительственной комиссии со стороны Молдавии. "Это будет вице-премьер (Василий) Шова, он будет готов к возобновлению полноформатной работы с российским коллегой - министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, возглавляющим российскую часть МПК", - добавил он.