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РИА Новости

Додон пообещал назначить сопредседателя межправкомиссии России и Молдавии

Вчера, 20:37
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым пообещал в скором времени назначить сопредседателя с молдавской стороны в межправительственной комиссии для возобновления ее работы, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Президент Додон подчеркнул, что подавляющее большинство молдавского общества и политических партий выступает за развитие тесного сотрудничества с Россией", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Додон пообещал в ближайшее время назначить сопредседателя межправительственной комиссии со стороны Молдавии. "Это будет вице-премьер (Василий) Шова, он будет готов к возобновлению полноформатной работы с российским коллегой - министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, возглавляющим российскую часть МПК", - добавил он.
В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также пути возобновления взаимодействия двух стран в нормальном конструктивном ключе.
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