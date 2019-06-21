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РИА Новости

США возложили на Иран ответственность за напряженность на Ближнем Востоке

Вчера, 20:31
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ДОХА, 21 июн - РИА Новости. США считают необходимым противостоять намерениям Ирана использовать союзников для нападения на Саудовскую Аравию, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук во время своего визита в Эр-Рияд, он встретился с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаидом бен Мухаммедом аль-Ибаном и обсудил с ним "угрозу со стороны Ирана".
Ранее госдепартамент США сообщил, что Хук отправится в турне по странам Аравийского полуострова, где проведет переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта и Бахрейна о действиях Ирана.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:20
"Готовы к возмездию". Трамп признал, что готов был ударить по ИрануПрезидент США Дональд Трамп заявил, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану, но отменил свое решение в последний момент. В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко назвал два возможных варианта развития событий.
"Необходимо противостоять намерениям Ирана использовать его союзников для нападения на Саудовскую Аравию и дестабилизации региона. Если бы мы не преуспели в противостоянии Ирану в Йемене, тогда бы угроза начала регионального конфликта на Ближнем Востоке возросла", - сказал Хук.
Он заявил, что США делают все возможное, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Ираном и вернуть систему сдерживания в регионе. "Кампания по оказанию давления на Тегеран приносит плоды, и Иран ощущает свою слабость. Наложенные нами санкции лишили иранский режим возможности использовать доходы в десятки миллиардов долларов для прямых или непрямых атак", - отметил Хук.
Однако он возложил на Иран ответственность за рост напряженности в регионе из-за отказа от любых дипломатических инициатив. "Дипломатические усилия Вашингтона сводятся к тому, чтобы не позволить Ирану отвечать с применением военной силы. Иран должен отвечать на наши дипломатические усилия дипломатическим путем", - добавил спецпосланник США.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
Вчера, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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Обострение отношений США и ИранаСаудовская АравияИранСШАВ мире
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