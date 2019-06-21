США возложили на Иран ответственность за напряженность на Ближнем Востоке

ДОХА, 21 июн - РИА Новости. США считают необходимым противостоять намерениям Ирана использовать союзников для нападения на Саудовскую Аравию, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук во время своего визита в Эр-Рияд, он встретился с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаидом бен Мухаммедом аль-Ибаном и обсудил с ним "угрозу со стороны Ирана".

Ранее госдепартамент США сообщил, что Хук отправится в турне по странам Аравийского полуострова, где проведет переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта и Бахрейна о действиях Ирана.

"Необходимо противостоять намерениям Ирана использовать его союзников для нападения на Саудовскую Аравию и дестабилизации региона. Если бы мы не преуспели в противостоянии Ирану в Йемене, тогда бы угроза начала регионального конфликта на Ближнем Востоке возросла", - сказал Хук.

Он заявил, что США делают все возможное, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Ираном и вернуть систему сдерживания в регионе. "Кампания по оказанию давления на Тегеран приносит плоды, и Иран ощущает свою слабость. Наложенные нами санкции лишили иранский режим возможности использовать доходы в десятки миллиардов долларов для прямых или непрямых атак", - отметил Хук.

Однако он возложил на Иран ответственность за рост напряженности в регионе из-за отказа от любых дипломатических инициатив. "Дипломатические усилия Вашингтона сводятся к тому, чтобы не позволить Ирану отвечать с применением военной силы. Иран должен отвечать на наши дипломатические усилия дипломатическим путем", - добавил спецпосланник США.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".