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РИА Новости

Силуанов ожидает ускорения темпов роста ВВП в июне

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Антон Силуанов. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.
"Не надо по месяцу смотреть (по показателям мая - ред.). У нас по апрелю был ВВП 1,7%, а до этого было 0,5% за квартал. Поэтому сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста будут в следующем месяце расти", - сказал Силуанов журналистам.
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Рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил 0,7%, сообщило свою оценку Минэкономразвития в пятницу. При этом министерство повысило оценку роста ВВП РФ в апреле до 1,7% с 1,6%.
Росстат ранее, во вторник, подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5%.
Как пояснял в конце мая глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, в том числе потому что слабая динамика в первом квартале была ожидаемой и на начало года обычно приходится самый маленький объем ВВП.
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