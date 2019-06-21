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РИА Новости

Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить

Вчера, 20:51
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© REUTERS / Irakli GedenidzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
© REUTERS / Irakli Gedenidze
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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Если выражаться прямо по поводу того, что случилось в Тбилиси (и на момент написания текста собиралось победно происходить дальше), — то это, во-первых, дикость. А во-вторых — просто стыд и позор.
Под "дикостью" здесь понимается то, чем это слово изначально являлось, — то есть нечто противоположное цивилизованности.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
Цивилизованность — это, во-первых, способность принимать реальность. Во-вторых, это способность исполнять общепринятые правила поведения и достигнутые договоренности. В-третьих — это умение отделять эмоциональную сферу от рациональной.
Да, мы уже привыкли к тому, что некоторые наши соседи по постсоветскому пространству в интересах своих внутренних мифологий практикуют двойную картину реальности. То есть на внешнем уровне — развивают с Россией торговые отношения и туризм, просят не ужесточать режим пересечения границы и так далее (попутно кочуя по западным столицам и упрашивая усилить на нас санкционное давление). А внутрь, в пространство своих стран — хронически транслируют тезисы о России-враге, России-агрессоре, России-оккупанте и России-желающей-поработить-империи.
Это увечный изначально подход — но вредит он, по идее, только самим носителям двойной картины мира. Поэтому Россия, у которой своих забот выше крыши и которая в принципе с уникальной по нынешним временам деликатностью относится к внутренним делам зарубежных стран, до поры до времени могла просто пожимать плечами, наблюдая эту узаконенную шизофрению.
Однако события в Тбилиси показали, что узаконивать шизофрению — значит просто поощрять ее и готовить ее новые триумфы. И рано или поздно шизофреническая реальность, воспитываемая "на внутренний рынок" и активно подкармливаемая кучей заинтересованных сторон, войдет в конфликт с реальностью настоящей.
В итоге:
— Официальная российская парламентская делегация была приглашена в столицу независимой Грузии на официальное, притом сугубо гуманитарное мероприятие.
— Под организованным напором дикости самими приглашающими эта делегация была оскорблена и изгнана.
— Вслед российской делегации полетели не извинения, а заявление формальной (какой ни есть) главы грузинского государства о том, что Россия — "враг и оккупант" и во всем виновата.
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Вчера, 08:35
"Стиль Саакашвили". Кто стоит за антироссийскими акциями в ТбилисиПрезидент Грузии фактически обвинила Россию в организации протестов в стране. Политолог Артур Атаев считает, что происходящее в Тбилиси является спланированной акцией, но спланировала ее вовсе не Россия. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Если считать происшедшее экзаменом на государственную состоятельность, — то этот экзамен Грузией был только что провален с треском. И, возможно, даже с восторгом. И тот факт, что провал, возможно, уже объявлен победой национальной гордости, — масштаб внутреннего катаклизма только усугубляет.
Что тут хотелось бы отметить.
Во-первых: исторически Россия, что бы ни затевал официальный Тбилиси, никогда не покушалась на суверенитет Грузии и никогда не рвала отношений с грузинским народом. Разрыв дипломатических отношений произошел по инициативе грузинского руководства — что причинило куда больше бед и печалей народу Грузии, чем народу России. Даже в 2008 году, когда дерзкая попытка М. Саакашвили захватить и вернуть к покорности Южную Осетию привела к показательному аннулированию военной машины будущего одесского губернатора, — Россия не сделала ни единого шага к какому бы то ни было "порабощению" Грузии.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 18:45
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Во-вторых: одним из самых древних (корни его теряются в тысячелетиях) законов человеческого общежития является закон гостеприимства. Согласно ему хозяин, приглашающий гостя, защищает его до последней возможности и несет полную ответственность за благополучие и достоинство гостя.
А случаи, когда хозяин внезапно начинает (ничего постыдного себе не позволившего) гостя оскорблять, унижать, изгонять и объяснять, что так и надо, — занесены в анналы истории как жуткий стыд и позор. Иных опозоренных народов и царств уже нет, а стыд живет.
В-третьих. Попытки оправдать внезапную смену гостеприимства на враждебность и унижения тем, что "ваша страна плохая" и тем, что "мы от вас настрадались, нас нужно понять", — ничтожны по сути и по форме.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Вчера, 16:05
Эксперт рассказал, в каком случае Грузию ждет судьба Украины
Ну а самое нелепое — это раздающиеся, в том числе и в российском медиапространстве, выкрики о том, что тбилисское безобразие и дикость надо "понять и простить" на том основании, что многие жители Грузии относятся к жителям России хорошо, просто Россия не сумела подобрать к ним ключик и "снова понравиться", как встарь.
Россия не червонец, чтобы всем нравиться. Она слишком долго — десятилетиями — была добровольной потерпевшей от тех, кто выдвигал ей смутные гуманитарные притязания и на этом основании требовал конкретных уступок и бонусов. Это не принесло ей никакого уважения, напротив — претензии и презрение только усиливались.
Эти времена прошли давно и, надеемся, безвозвратно.
Отныне неумение отдельных соседей нашей страны соблюдать взятые на себя обязательства и отвечать за правопорядок на собственной суверенной территории — их собственная (и да, тяжелая, но мы-то тут при чем) проблема.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Обсудить 16
Протесты в ГрузииРоссияТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
заметьте, ни слова про то что член делегации сел в кресло спикера парламента грузии) а зачем упоминать то что случилось, когда можно писать о том что заказали)
21 июня, 21:02
Sikosi Nakosi
151004127
Надо им снова бизнес в России обрезать и быстро протрезвеют.
21 июня, 21:36
Serge Ivanov
9600003
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