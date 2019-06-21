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РИА Новости

Трамп продлил санкции против КНДР

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР.
Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре
11 июня, 20:02
Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына
В частности, эти санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.
США ведут переговоры с КНДР о денуклеаризации, но не раз заявляли, что не будут снимать санкции, пока не будет достигнуто ядерное разоружение Северной Кореи.
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Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
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