Трамп продлил санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР.

Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.

В частности, эти санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.