МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиционных партий

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. МВД Грузии вызывает на допрос лидеров оппозиционных партий в рамках расследования по делу об организации и участии в массовых беспорядках в Тбилиси, среди них - лидер партии "Победившая Грузия", бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, заявил представитель ведомства на брифинге в пятницу.

Ранее оппозиция в Грузии выступила против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в парламенте. Радикалы в нем захватили здание парламента, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщили в правящей партии "Грузинская мечта".

"МВД продолжает расследовать дело по факту организации массовых беспорядков, руководства или участия в них... Ведутся следственные мероприятия. На допрос вызван Ираклий Окруашвили. Так же вызваны будут Ника Мелия (председатель политсовета партии "Единое национальное движение" ред.) и Гиги Угулава (лидер "Европейской Грузии" - ред.)", - заявил представитель МВД на брифинге.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.