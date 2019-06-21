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РИА Новости

МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиционных партий

Вчера, 19:59
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. МВД Грузии вызывает на допрос лидеров оппозиционных партий в рамках расследования по делу об организации и участии в массовых беспорядках в Тбилиси, среди них - лидер партии "Победившая Грузия", бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, заявил представитель ведомства на брифинге в пятницу.
Ранее оппозиция в Грузии выступила против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в парламенте. Радикалы в нем захватили здание парламента, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщили в правящей партии "Грузинская мечта".
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
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Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
"МВД продолжает расследовать дело по факту организации массовых беспорядков, руководства или участия в них... Ведутся следственные мероприятия. На допрос вызван Ираклий Окруашвили. Так же вызваны будут Ника Мелия (председатель политсовета партии "Единое национальное движение" ред.) и Гиги Угулава (лидер "Европейской Грузии" - ред.)", - заявил представитель МВД на брифинге.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
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Протесты в ГрузииМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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