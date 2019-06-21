Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Согласно документу, кодекс представляет собой свод основных принципов и правил, включая этические, профессионального поведения космонавтов Российской Федерации в период подготовки к выполнению пилотируемого космического полета, выполнения пилотируемого космического полета и иных работ по реализации программ пилотируемых космических полетов.
Среди основных принципов для космонавтов указаны: соблюдение законности и справедливости, профессионализм и ответственность, гуманность.
Космонавтам поручено бережно относиться к имуществу, соблюдать принципы здорового образа жизни, избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб собственной репутации или репутации Роскосмоса.
В пояснительной записке к проекту говорится, что "соблюдение космонавтом Российской Федерации положений кодекса является одним из критериев оценки его профессиональной деятельности". Это будет учитываться при проведении аттестаций, выдвижении на новые должности, поощрении и взыскании.