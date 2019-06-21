Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов

Согласно документу, кодекс представляет собой свод основных принципов и правил, включая этические, профессионального поведения космонавтов Российской Федерации в период подготовки к выполнению пилотируемого космического полета, выполнения пилотируемого космического полета и иных работ по реализации программ пилотируемых космических полетов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что "соблюдение космонавтом Российской Федерации положений кодекса является одним из критериев оценки его профессиональной деятельности". Это будет учитываться при проведении аттестаций, выдвижении на новые должности, поощрении и взыскании.