В ОБСЕ призвали к быстрому расследованию нападений на журналистов в Тбилиси

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова

ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал грузинские власти к быстрому расследованию всех случаев насилия в отношении сотрудников СМИ в ходе протестов в Тбилиси.

Более 30 сотрудников местных и международных СМИ пострадали на митинге в Тбилиси перед зданием парламента, сообщила Хартия журналистской этики Грузии.

Дезир выразил сожаление в связи со случаями насилия в отношении сотрудников СМИ в ходе демонстраций, назвав их серьёзной преградой на пути к плюрализму и свободе СМИ.

"СМИ вправе освещать общественные события, и правоохранительные органы должны уважать право журналистов всегда вести репортаж свободно и безопасно", - заявил он, его слова приводит пресс-служба организации.

"Я призываю грузинские власти быстро расследовать все инциденты с журналистами и привлечь всех виновных к ответу по суду. Я также призываю к срочным мерам для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - добавил Дезир.