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РИА Новости

В ОБСЕ призвали к быстрому расследованию нападений на журналистов в Тбилиси

Вчера, 19:53
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
© Ruptly Шота Нозадзе
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Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал грузинские власти к быстрому расследованию всех случаев насилия в отношении сотрудников СМИ в ходе протестов в Тбилиси.
Более 30 сотрудников местных и международных СМИ пострадали на митинге в Тбилиси перед зданием парламента, сообщила Хартия журналистской этики Грузии.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Дезир выразил сожаление в связи со случаями насилия в отношении сотрудников СМИ в ходе демонстраций, назвав их серьёзной преградой на пути к плюрализму и свободе СМИ.
"СМИ вправе освещать общественные события, и правоохранительные органы должны уважать право журналистов всегда вести репортаж свободно и безопасно", - заявил он, его слова приводит пресс-служба организации.
"Я призываю грузинские власти быстро расследовать все инциденты с журналистами и привлечь всех виновных к ответу по суду. Я также призываю к срочным мерам для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - добавил Дезир.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применив слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
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