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РИА Новости
Республика Татарстан

Семья беженцев, обратившихся к Путину, вошла в госпрограмму переселения

Вчера, 19:43
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Семья беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в Набережных Челнах и обратившихся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с вопросом о помощи в получении российского гражданства, примет участие в действующей в Татарстане госпрограмме добровольного переселения и в ближайшее время получит российское гражданство, сообщила замначальника управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Елена Соловьева.
Семья Люльковичей живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии.
Глава семейства Владимир Люлькович в ходе прямой линии просил помочь в вопросе получения гражданства. Президент РФ напомнил, что недавно начал действовать указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. По его словам, необходимы некоторые коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути и оперативнее.
Уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным чиновникам администрации Набережных Челнов навестить семью и после детального разговора подготовить предложения по вариантам решения вопроса. В течение этих суток семью навестили чиновники различных уровней, в том числе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
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"Обращение семьи Люльковичей рассмотрено министерством внутренних дел РФ. Принято решение об оказании помощи, найдены варианты, которые помогут в ускоренном порядке решить вопрос с приобретением гражданства. Данная семья подала заявление на участие в государственной программе добровольного переселения, которая работает на территории республики", - сказала Соловьева журналистам.
По ее словам, сейчас ведется оформление документов на участие в государственной программе, уже в ближайшее время документы будут рассмотрены, и семья получит российское гражданство.
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Республика ТатарстанМВД РФВладимир ПутинТатарстанОбщество
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