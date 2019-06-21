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РИА Новости

В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела силовиков

Вчера, 19:43
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 16.35 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Веселого (населенный пункт под контролем ДНР на окраине Донецка - ред.) из СПГ, выпустив две гранаты. В результате обстрела осколочные ранения живота получил мужчина, 1956 года рождения", - сказал представитель ведомства.
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Также в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики ведут обстрел юга республики, повреждены семь домов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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