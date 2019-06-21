В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 16.35 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Веселого (населенный пункт под контролем ДНР на окраине Донецка - ред.) из СПГ, выпустив две гранаты. В результате обстрела осколочные ранения живота получил мужчина, 1956 года рождения", - сказал представитель ведомства.