Кубань с начала года увеличила производство чая на 9%

КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года увеличил производство чая на 9%, до 2,48 тысячи тонн, теперь прорабатывается вопрос защиты бренда "Краснодарский чай" от подделок, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что развитие мирового чайного рынка стало темой обсуждения в Сочи в рамках межсессионного заседания Межправительственной группы по чаю IGG on Tea. Мероприятие организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) совместно с Минсельхозом России при поддержке Ассоциации "Росчайкофе" и "Объединение Краснодарский чай".

"Благодаря восстановлению чайных плантаций растут объемы сбора чайного листа и, соответственно, производство. С начала года произведено 2,48 тысячи тонн чая, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас нам важно защитить "Краснодарский чай" от подделок. Поэтому по поручению губернатора этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне", – сообщил министр сельского хозяйства края Федор Дерека, слова которого приводятся в релизе.

Глава министерства также отметил, что в продукте региона заинтересованы зарубежные покупатели. "Краснодарский край – единственный регион России, где производят чай в промышленном объеме. Этот продукт – бренд. Сегодня на него большой спрос не только в нашей стране, но и за ее пределами. К примеру, Китай, Сербия проявили заинтересованность в экспорте "Краснодарского чая", – сказал Дерека.

Он добавил, что предприятия активно включились в работу по восстановлению чайных плантаций. С 2017 года эти мероприятия субсидируются из краевого бюджета. В текущем году сумма субсидий составляет свыше 26 миллионов рублей.