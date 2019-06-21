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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань с начала года увеличила производство чая на 9%

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Соловьев / Перейти в фотобанкКраснодарский чай
Краснодарский чай
© РИА Новости / Соловьев
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Краснодарский чай. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года увеличил производство чая на 9%, до 2,48 тысячи тонн, теперь прорабатывается вопрос защиты бренда "Краснодарский чай" от подделок, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что развитие мирового чайного рынка стало темой обсуждения в Сочи в рамках межсессионного заседания Межправительственной группы по чаю IGG on Tea. Мероприятие организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) совместно с Минсельхозом России при поддержке Ассоциации "Росчайкофе" и "Объединение Краснодарский чай".
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"Благодаря восстановлению чайных плантаций растут объемы сбора чайного листа и, соответственно, производство. С начала года произведено 2,48 тысячи тонн чая, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас нам важно защитить "Краснодарский чай" от подделок. Поэтому по поручению губернатора этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне", – сообщил министр сельского хозяйства края Федор Дерека, слова которого приводятся в релизе.
Глава министерства также отметил, что в продукте региона заинтересованы зарубежные покупатели. "Краснодарский край – единственный регион России, где производят чай в промышленном объеме. Этот продукт – бренд. Сегодня на него большой спрос не только в нашей стране, но и за ее пределами. К примеру, Китай, Сербия проявили заинтересованность в экспорте "Краснодарского чая", – сказал Дерека.
Он добавил, что предприятия активно включились в работу по восстановлению чайных плантаций. С 2017 года эти мероприятия субсидируются из краевого бюджета. В текущем году сумма субсидий составляет свыше 26 миллионов рублей.
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Ранее в рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева о закреплении понятия "Краснодарский чай" на региональном уровне было принято решение об использовании "советских" стандартов в купажной смеси. Под каждый сорт определен обязательный процент чайного листа, выращенного в Краснодарском крае. По данным региональных властей, "Объединение Краснодарский чай" и Ассоциация "Росчайкофе" в феврале 2019 года подали заявку о разработке российского стандарта "Краснодарский чай". Ожидается, что до конца года эти стандарты будут утверждены, а со следующего – обязательны для всех производителей "Краснодарского чая".
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Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
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