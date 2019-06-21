Медведев оценил готовность наработок России и Белоруссии по интеграции

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии почти готовы передать президентам наработки по интеграции, возможно, это удастся сделать в июле, дорожные карты по реализации инициатив могут быть подписаны в ноябре, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Наши переговоры идут неплохо, хорошо поработали министры, надо им сказать спасибо. Вице-премьеры находятся в диалоге активном, постоянном. Мы сейчас почти готовы передать все это для рассмотрения на президентском уровне. Надеемся, что это удастся сделать в июле месяце, чтобы порешать основные оставшиеся моменты", - сказал Медведев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы исходим из того, что, если все пойдёт в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, где-то к ноябрю можно было бы выйти на подписание уже дорожных карт по реализации всех этих инициатив", - добавил российский премьер.