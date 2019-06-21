Медведев оценил готовность наработок России и Белоруссии по интеграции

21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019

21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии почти готовы передать президентам наработки по интеграции, возможно, это удастся сделать в июле, дорожные карты по реализации инициатив могут быть подписаны в ноябре, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Наши переговоры идут неплохо, хорошо поработали министры, надо им сказать спасибо. Вице-премьеры находятся в диалоге активном, постоянном. Мы сейчас почти готовы передать все это для рассмотрения на президентском уровне. Надеемся, что это удастся сделать в июле месяце, чтобы порешать основные оставшиеся моменты", - сказал Медведев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.