Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T19:34Z
https://ria.ru/20190621/1555802271.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155580/10/1555801042_0:169:3038:1878_1036x0_80_0_0_68dbd701014a5c24f51dd51bc401756c.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Медведев оценил готовность наработок России и Белоруссии по интеграции

Вчера, 19:34
2345
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии почти готовы передать президентам наработки по интеграции, возможно, это удастся сделать в июле, дорожные карты по реализации инициатив могут быть подписаны в ноябре, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Наши переговоры идут неплохо, хорошо поработали министры, надо им сказать спасибо. Вице-премьеры находятся в диалоге активном, постоянном. Мы сейчас почти готовы передать все это для рассмотрения на президентском уровне. Надеемся, что это удастся сделать в июле месяце, чтобы порешать основные оставшиеся моменты", - сказал Медведев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы исходим из того, что, если все пойдёт в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, где-то к ноябрю можно было бы выйти на подписание уже дорожных карт по реализации всех этих инициатив", - добавил российский премьер.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
8 июня, 12:01
В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
1911032
Обсудить 1
Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
Медведев заявил о необходимости допконсультаций по интеграции с Белоруссией
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев провел в Минске переговоры с Вучичем
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
Медведев провел переговоры с Додоном в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Лента новостейМолния