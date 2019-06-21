Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Инцидент, связанный с выступлением российского депутата Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии, отбросил российско-грузинские отношения на несколько лет назад, заявила бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
"Пригласили человека и указали ему на кресло, он сел в это кресло, и, естественно, здесь никакого заднего умысла или скрытого умысла со стороны России не было. Однако, это, конечно, тупость нашего руководства во главе с господином (основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзином) Иванишвили, потому что было совершенно не трудно понять, какая реакция будет у населения, которое последнее десятилетие практически подпитывалось антироссийской риторикой. Плюс еще безусловно объективные боли, которые остались после августа 2008 года, после очень сложных российско-грузинских отношений, в которых нет позитивного прорыва, к сожалению", - сказала Бурджанадзе в эфире телеканала "Россия 24".
"Мне искренне жаль, что в принципе мы практически опять же пошли по тому же кругу, была трагическая совершено картина, что вчера происходила на проспекте Руставели, и я это прекрасно понимаю и знаю, потому что у меня оживились те эмоции, которые мы перенесли в свое время 26 мая 2011 года, и очень плохо и то, что, я считаю, что благодаря совершенно неправильной политике, которую вел господин Иванишвили, который вчера олицетворился в такой всплеск эмоций, благодаря этому, к сожалению, российско-грузинские отношения буквально откинуты на несколько лет назад", - добавила она.
В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
В Тбилиси также прошла акция протеста. Ее участники требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие перекрывали центральный проспект Руставели. Позицию грузинских оппозиционеров в специальном заявлении поддержал и премьер страны Мамука Бахтадзе. Кроме того, митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.