Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии

"Пригласили человека и указали ему на кресло, он сел в это кресло, и, естественно, здесь никакого заднего умысла или скрытого умысла со стороны России не было. Однако, это, конечно, тупость нашего руководства во главе с господином (основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзином) Иванишвили, потому что было совершенно не трудно понять, какая реакция будет у населения, которое последнее десятилетие практически подпитывалось антироссийской риторикой. Плюс еще безусловно объективные боли, которые остались после августа 2008 года, после очень сложных российско-грузинских отношений, в которых нет позитивного прорыва, к сожалению", - сказала Бурджанадзе в эфире телеканала "Россия 24" .

"Мне искренне жаль, что в принципе мы практически опять же пошли по тому же кругу, была трагическая совершено картина, что вчера происходила на проспекте Руставели, и я это прекрасно понимаю и знаю, потому что у меня оживились те эмоции, которые мы перенесли в свое время 26 мая 2011 года, и очень плохо и то, что, я считаю, что благодаря совершенно неправильной политике, которую вел господин Иванишвили, который вчера олицетворился в такой всплеск эмоций, благодаря этому, к сожалению, российско-грузинские отношения буквально откинуты на несколько лет назад", - добавила она.