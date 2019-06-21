Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T19:30Z
https://ria.ru/20190621/1555802219.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155025/13/1550251387_260:127:2849:1583_1036x0_80_0_0_29a3e45d4a69703cfd01864603d4ffc2.jpg
РИА Новости

Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии

Вчера, 19:30
11804
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Инцидент, связанный с выступлением российского депутата Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии, отбросил российско-грузинские отношения на несколько лет назад, заявила бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Пригласили человека и указали ему на кресло, он сел в это кресло, и, естественно, здесь никакого заднего умысла или скрытого умысла со стороны России не было. Однако, это, конечно, тупость нашего руководства во главе с господином (основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзином) Иванишвили, потому что было совершенно не трудно понять, какая реакция будет у населения, которое последнее десятилетие практически подпитывалось антироссийской риторикой. Плюс еще безусловно объективные боли, которые остались после августа 2008 года, после очень сложных российско-грузинских отношений, в которых нет позитивного прорыва, к сожалению", - сказала Бурджанадзе в эфире телеканала "Россия 24".

"Мне искренне жаль, что в принципе мы практически опять же пошли по тому же кругу, была трагическая совершено картина, что вчера происходила на проспекте Руставели, и я это прекрасно понимаю и знаю, потому что у меня оживились те эмоции, которые мы перенесли в свое время 26 мая 2011 года, и очень плохо и то, что, я считаю, что благодаря совершенно неправильной политике, которую вел господин Иванишвили, который вчера олицетворился в такой всплеск эмоций, благодаря этому, к сожалению, российско-грузинские отношения буквально откинуты на несколько лет назад", - добавила она.
В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
В Тбилиси также прошла акция протеста. Ее участники требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие перекрывали центральный проспект Руставели. Позицию грузинских оппозиционеров в специальном заявлении поддержал и премьер страны Мамука Бахтадзе. Кроме того, митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.
Сергей Гаврилов
Вчера, 12:31
Акции в Тбилиси могут повлиять на участие России в ПАСЕ, заявил Гаврилов
83110153
Обсудить 3
Протесты в ГрузииСергей ГавриловНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
да всё норм.человека подставили.но за то мы узнали грузии к нам.это типо братский народ.
21 июня, 19:40
yyuu95 Алентьев
1300000
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
РИА
Новости
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали цель протестов в Грузии
Сергей Гаврилов
Акции в Тбилиси могут повлиять на участие России в ПАСЕ, заявил Гаврилов
Лента
новостей
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Лента новостейМолния