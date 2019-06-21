В МИД назвали цель протестов в Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Целью событий в Грузии является дестабилизация ситуации в стране и борьба за власть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

"Цель понятна - дестабилизация ситуации в Грузии, политические баталии, борьба за власть, передел этого государства в очередной раз", - заявила она в эфире телеканал " Россия-1 ".

В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий. Российский МИД также рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста, а позже и вовсе рекомендовал россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.