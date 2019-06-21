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РИА Новости

Автоэксперты выступили против расширения полномочий инспекторов ДПС

Вчера, 19:22
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, считают инициативу МВД наделить инспекторов ДПС полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав нецелесообразной, по их мнению, она будет способствовать коррупции.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Дмитрия Газизова сообщил, что ведомство предлагает расширить полномочия инспекторов, дав им право без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя водителя на медицинское освидетельствование. Кроме этого, МВД предлагает отказаться от практики назначения административных арестов и сократить составы преступлений в КоАП.
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У судей забрать, инспекторам ДПС отдать? МВД представило правки к КоАП В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Доктор юридических наук Владимир Ботнев в эфире радио Sputnik усомнился в целесообразности такого шага.
"Я понимаю, когда право управления ограничивают приставы в случае, когда у водителя есть долги по штрафам или по алиментам. Очевидно, что это стимулирует к выплатам долгов. А зачем эти полномочия сотрудникам ГАИ? Есть четко прописанные правила дорожного движения с предусмотренными наказаниями", - сказал РИА Новости президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Подобной позиции придерживается и руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
"Насколько я понимаю, (авторы инициативы – ред.) говорят о том, что, дав полномочия сотрудникам ГИБДД определять (нужно ли ограничивать действие водительских прав - ред.), мы облегчим жизнь суду. Но жизнь суду мы вряд ли облегчим, люди начнут жаловаться на незаконные решения сотрудников ГИБДД", - считает Канаев.
По его словам, инициатива осложнит жизнь автовладельцам, так как она повысит риск коррупции.
"Ничто сейчас не мешает инспектору задержать человека на 48 часов и далее привести его в суд. Все то же самое уже есть", - добавил автоэксперт.
При этом в вопросе сокращения количества наказуемых правонарушений эксперты разошлись во мнениях.
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Травин предложение поддерживает. Он заявил, что в кодексе есть множество пунктов, которые не представляют угрозы для дорожного движения – например, отсутствие при себе полиса ОСАГО. Наказывать, уверен Травин, нужно только за серьезные "проступки" - вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и так далее.
Канаев в свою очередь не видит ни единого пункта, который можно было бы вычеркнуть из КоАП.
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