Грузинские власти уступают оппозиции и проявляют слабость, заявил Джабаров

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Грузинские власти проявляют слабость, уступая требованиям оппозиции, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала " Грузинские власти проявляют слабость, уступая требованиям оппозиции, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала " Россия 24 ".

Ранее оппозиция в Грузии выступила против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в парламенте. Радикалы в нем захватили здание парламента, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщили в правящей партии "Грузинская мечта".

"По сути то, что сейчас творится, то, что спикер ушел в отставку – это они уступают оппозиции, опять проявляют слабость", - сказал он.

По его мнению, требования протестующих растут по мере нагнетания ситуации.

"У них аппетит растет по ходу нагнетания ситуации. Если законные власти не наведут порядок, сценарий может развиваться по самому худшему варианту. Я считаю, что официальные власти Грузии (должны извиниться). К сожалению, этого не сделала президент Грузии. Наоборот, допустила оскорбительное высказывание в адрес нашей страны. Они должны принести официальные извинения России, потому что это мероприятие международное, православное. Все участвующие в нем имеют полное право чувствовать себя в безопасности и выполнять свои обязанности", - отметил Джабаров.

Он также напомнил, что аналогичный происходящему сейчас сценарий уже использовался в Грузии, когда к власти приходил Михаил Саакашвили.

"Обратите внимание, если вспомнить, как несколько лет назад Саакашвили приходил к власти: он врывался в здание парламента, он сгонял Шеварднадзе, который когда-то вывел его в большую политику, и узурпировал власть. Сценарий напоминает то, что сейчас происходит. Опять эта оппозиция, которая стоит за Саакашвили, использовала этот русофобский повод, а по сути, конечно, они решают внутриполитические проблемы", - заявил первый замглавы международного комитета Совфеда.