Медведев заявил о необходимости допконсультаций по интеграции с Белоруссией

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные консультации по интеграции РФ и Белоруссии надо провести по ряду тем, в том числе на уровне руководства стран, но блок этих вопросов небольшой, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"У нас сейчас есть три группы вопросов. Первая – это те вопросы, по которым у нас одинаковое понимание сути и одинаковое понимание сроков внедрения этих перемен, то есть принятие ключевых решений. Вторая группа вопросов - это такие вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики или социальной сфере, которые нужно принять, но где нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовывать, и здесь необходимы досогласования", - сказал он.

Говоря о третьей группе вопросов, Медведев отметил, что она совсем небольшая. "Третья категория, она относительно небольшая, может быть, совсем небольшая, где в силу политико-юридических причин необходимо вести еще дополнительные консультации. Да, стороны понимают, что это нужно будет сделать, но когда и как это еще предстоит уяснить. Причем не только на уровне правительств, но и на президентском уровне", - отметил Медведев. "Первые две группы вопросов на порядок больше, чем третья", - добавил он.