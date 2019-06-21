МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию в октябре, но точная дата пока не установлена, сообщил РИА Новости генеральный директор Совета национальной безопасности Филиппин генерал Хермогенес Эсперон.

Дутерте пришлось сократить свой визит в Россию в мае 2017 года и вернуться в страну из-за столкновений армии с группировкой "Мауте" в южной провинции Минданао. По словам Эсперона, тогда встреча лидеров двух стран длилась час.

"Есть много другого, что им (главам двух стран), возможно, необходимо обсудить. Поэтому визит сюда (в Россию) президента Дутерте в октябре будет чем-то очень хорошим, потому что, насколько я знаю, президенту Дутерте очень нравится президент (России Владимир) Путин … Но нет еще ничего конкретного", - заявил Эсперон.

Он также отметил, что когда у государства хорошие отношения с другой страной, то необходимо, чтобы были хорошие отношения и с лидером этой страны, так как, например, "президенту Путину нравится президент Дутерте, а президенту Дутерте нравится президент Путин".