МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию в октябре, но точная дата пока не установлена, сообщил РИА Новости генеральный директор Совета национальной безопасности Филиппин генерал Хермогенес Эсперон.
Дутерте пришлось сократить свой визит в Россию в мае 2017 года и вернуться в страну из-за столкновений армии с группировкой "Мауте" в южной провинции Минданао. По словам Эсперона, тогда встреча лидеров двух стран длилась час.
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"Есть много другого, что им (главам двух стран), возможно, необходимо обсудить. Поэтому визит сюда (в Россию) президента Дутерте в октябре будет чем-то очень хорошим, потому что, насколько я знаю, президенту Дутерте очень нравится президент (России Владимир) Путин … Но нет еще ничего конкретного", - заявил Эсперон.
Он также отметил, что когда у государства хорошие отношения с другой страной, то необходимо, чтобы были хорошие отношения и с лидером этой страны, так как, например, "президенту Путину нравится президент Дутерте, а президенту Дутерте нравится президент Путин".
"Они очень хорошо друг друга понимают", - добавил Эсперон.