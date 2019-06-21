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РИА Новости

Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала последние события в Грузии крупнейшей провокацией.
"Несмотря на то что граждане имеют право распоряжаться и своей жизнью, и своей судьбой, мы сегодня, за эти сутки, стали свидетелями и очевидцами крупнейшей провокации, на которую, как мне казалось, уже никто не сможет подтолкнуть грузин и Грузию как государство. Но оказалось, что лично я ошибалась", - заявила она в эфире телеканала "Россия-1".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий. Российский МИД также рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста, а позже и вовсе рекомендовал россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.
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Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
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Протесты в ГрузииМария ЗахароваРоссияГрузияВ мире
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