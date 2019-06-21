Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий. Российский МИД также рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста, а позже и вовсе рекомендовал россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.