Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала последние события в Грузии крупнейшей провокацией.
"Несмотря на то что граждане имеют право распоряжаться и своей жизнью, и своей судьбой, мы сегодня, за эти сутки, стали свидетелями и очевидцами крупнейшей провокации, на которую, как мне казалось, уже никто не сможет подтолкнуть грузин и Грузию как государство. Но оказалось, что лично я ошибалась", - заявила она в эфире телеканала "Россия-1".
Вчера, 18:45Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий. Российский МИД также рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста, а позже и вовсе рекомендовал россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.