В Красноярском крае проверяют сообщения о снятии отпечатков пальцев в школе

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о снятии отпечатков пальцев у второклассников в школе Минусинска, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
"В минусинской межрайонной прокуратуре такое сообщение имеется. Проверка организована. О результатах станет известно на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
Ранее информагентство "Хакасия" передавало, что в одной из школ Минусинска педагог снимал отпечатки пальцев у второклассников под предлогом пропажи денег. В материале приводится мнение одного из родителей ребенка, который говорит, что дети получили психологическую травму. Руководство школы сообщило, что педагог привлечена к дисциплинарной ответственности.