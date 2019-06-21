В Красноярском крае проверяют сообщения о снятии отпечатков пальцев в школе

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о снятии отпечатков пальцев у второклассников в школе Минусинска, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.

"В минусинской межрайонной прокуратуре такое сообщение имеется. Проверка организована. О результатах станет известно на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.