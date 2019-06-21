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РИА Новости

В Красноярском крае проверяют сообщения о снятии отпечатков пальцев в школе

Вчера, 19:04
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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о снятии отпечатков пальцев у второклассников в школе Минусинска, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
"В минусинской межрайонной прокуратуре такое сообщение имеется. Проверка организована. О результатах станет известно на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
2 марта, 12:50
В Петербурге проверяют информацию об учительнице, ударившей школьника
Ранее информагентство "Хакасия" передавало, что в одной из школ Минусинска педагог снимал отпечатки пальцев у второклассников под предлогом пропажи денег. В материале приводится мнение одного из родителей ребенка, который говорит, что дети получили психологическую травму. Руководство школы сообщило, что педагог привлечена к дисциплинарной ответственности.
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Красноярский крайХакасияКрасноярскПроисшествия
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