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РИА Новости
Союзное государство

Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке, заявил Медведев

Вчера, 19:04
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Переговоры глав правительств РФ и Белоруссии прошли хорошо, стороны понимают и слышат друг друга в вопросах интеграционной тематики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры прошли хорошо. Мы, естественно, понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то об интеграционной тематике говорим на одном языке", - заявил Медведев журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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