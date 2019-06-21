Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке, заявил Медведев

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Переговоры глав правительств РФ и Белоруссии прошли хорошо, стороны понимают и слышат друг друга в вопросах интеграционной тематики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Переговоры прошли хорошо. Мы, естественно, понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то об интеграционной тематике говорим на одном языке", - заявил Медведев журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.