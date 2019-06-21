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РИА Новости

Джабаров предупредил о возможных провокациях против россиян в Грузии

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Провокаторы могут использовать беспорядки в Грузии для агрессивных действий в отношении российских граждан, поэтому лучше пока воздержаться от визита в эту страну, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали 240 человек.
"Я не думаю, что изменится отношение грузинского народа к нам, но эту ситуацию могут использовать провокаторы, чтобы как-то нападать на наших граждан, которые там, и спровоцировать их. Считаю совершенно верным, пока не стабилизируется ситуация, ограничить их визиты в Грузию", - сказал Джабаров.
Он не исключил, что и сам инцидент в парламенте, послуживший поводом для беспорядков, мог быть чьей-то провокацией.
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"Я не исключаю, что это провокация, но хорошо подогретая. Там было заседание ассамблеи православной, и уже было понятно, где должен сидеть ведущий: он должен сидеть в кресле ведущего. Но ее использовали очень грамотно и аккуратно", - отметил Джабаров.
Первый замглавы международного комитета Совфеда также предложил в ближайшее время не проводить в Грузии крупные международные мероприятия.
"Я считаю, Грузия, конечно, скомпрометировала себя очень сильно, и вряд ли в ближайшее время стоит разрешать там проведение каких-либо мероприятий международного плана", - добавил он.
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