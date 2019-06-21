Джабаров предупредил о возможных провокациях против россиян в Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Провокаторы могут использовать беспорядки в Грузии для агрессивных действий в отношении российских граждан, поэтому лучше пока воздержаться от визита в эту страну, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали 240 человек.

"Я не думаю, что изменится отношение грузинского народа к нам, но эту ситуацию могут использовать провокаторы, чтобы как-то нападать на наших граждан, которые там, и спровоцировать их. Считаю совершенно верным, пока не стабилизируется ситуация, ограничить их визиты в Грузию", - сказал Джабаров.

Он не исключил, что и сам инцидент в парламенте, послуживший поводом для беспорядков, мог быть чьей-то провокацией.

"Я не исключаю, что это провокация, но хорошо подогретая. Там было заседание ассамблеи православной, и уже было понятно, где должен сидеть ведущий: он должен сидеть в кресле ведущего. Но ее использовали очень грамотно и аккуратно", - отметил Джабаров.

Первый замглавы международного комитета Совфеда также предложил в ближайшее время не проводить в Грузии крупные международные мероприятия.