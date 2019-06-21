Россия и Белоруссия согласуют все интеграционные дорожные карты к ноябрю

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты по секторам экономики, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"В обновленной программе действий (по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве - ред.) будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать - все абсолютно - к ноябрю месяцу", - заявил Румас журналистам в Минске по итогам встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По словам белорусского премьера, затем потребуется большая работа правительств "по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие рынки, общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу".

"Когда мы говорим об общих или даже - по некоторым секторам - единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно: они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь", - сказал глава правительства республики.

Румас также пояснил, что равные условия хозяйствования предусматривают "одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила". По его словам, в конечном итоге, это является "конечной целью интеграции" двух стран.