Россия и Белоруссия согласуют все интеграционные дорожные карты к ноябрю

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты по секторам экономики, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
"В обновленной программе действий (по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве - ред.) будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать - все абсолютно - к ноябрю месяцу", - заявил Румас журналистам в Минске по итогам встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
По словам белорусского премьера, затем потребуется большая работа правительств "по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие рынки, общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу".
"Когда мы говорим об общих или даже - по некоторым секторам - единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно: они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь", - сказал глава правительства республики.
Румас также пояснил, что равные условия хозяйствования предусматривают "одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила". По его словам, в конечном итоге, это является "конечной целью интеграции" двух стран.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по развитию сотрудничества. Восьмого июня министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что позиции России и Белоруссии по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, в то же время обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.