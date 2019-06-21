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РИА Новости

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Сергей ГуневДимитрис Христофиас
Димитрис Христофиас
© РИА Новости / Сергей Гунев
Димитрис Христофиас . Архивное фото
АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас, сообщило в пятницу правительственное бюро печати и информации.
Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.
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Христофиасу было 72 года. Он был президентом Кипра в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Христофиас долгие годы являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ, кипрской компартии).
Он был сторонником укрепления отношений Кипра с Россией, в 2010 году был награжден Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей.
Христофиас был госпитализирован в Никосии 18 мая, а 20 мая переведен в отделение интенсивной терапии из-за значительных проблем с дыхательной системой. Для лечения были приглашены иностранные специалисты.
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Димитрис ХристофиасКипрВ мире
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