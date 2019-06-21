Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас, сообщило в пятницу правительственное бюро печати и информации.

Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.

Христофиасу было 72 года. Он был президентом Кипра в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Христофиас долгие годы являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ, кипрской компартии).

Он был сторонником укрепления отношений Кипра с Россией, в 2010 году был награжден Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей.