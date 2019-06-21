В МИД серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия серьезно озабочена осложнением внутриполитической ситуации в Грузии, говорится в заявлении МИД РФ.
"Серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники – члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси продолжаются массовые беспорядки", - говорится в заявлении ведомства.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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