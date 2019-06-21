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РИА Новости

Экс-мэр Чебоксар получила пять лет за растрату и злоупотребления

Вчера, 18:53
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© Фото : сайт Чебоксарского городского Собрания депутатовИрина Клементьева
Ирина Клементьева
© Фото : сайт Чебоксарского городского Собрания депутатов
Ирина Клементьева. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Чебоксар назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима экс-мэру города Ирине Клементьевой за преступления с ущербом на 20 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"Признана виновной в совершении преступлений... "растрата, совершенная с использованием служебного положения, в том числе: в крупном и особо крупном размерах – всего 3 эпизода", "злоупотребление полномочиями – 2 эпизода", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2011-2017 годы, являясь гендиректором ОАО "СК "Чувашия-Мед", Клементьева совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением имущества. Клементьева безвозмездно передала медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж, предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости. Также она оплатила за счет средств возглавляемой ею организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.
Как полагает следствие, совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 миллионов рублей. Было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также приняты меры по возмещению ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на деньги, три квартиры городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка.
"Приговором суда Клементьевой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляется в сообщении.
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
Клементьева была избрана главой Чебоксар в ноябре 2016 года, в июне 2017 года ее полномочия были досрочно прекращены.
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Ирина КлементьеваСледственный комитет РФЧебоксарыРоссияПроисшествия
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