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РИА Новости

МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Вчера, 18:47
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© REUTERS / Irakli GedenidzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
© REUTERS / Irakli Gedenidze
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российский МИД настоятельно рекомендует гражданам РФ в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, говорится в заявлении министерства.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
"В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее российский МИД рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста.
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