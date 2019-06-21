Медведев ответил на обвинения президента Грузии

МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Ранее глава государства назвала Россию " врагом и оккупантом ". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.

Российский премьер-министр назвал подобные заявления крайне непрофессиональными. По словам Медведева, президент Грузии не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел.

"Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", - отметил премьер-министр.

Глава российского правительства заявил, что печально слышать такую риторику от Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок.

"И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - подчеркнул премьер.

По мнению Медведева, ситуация в стране связана с радикальной оппозицией и провластными силами. Премьер-министр выразил мнение, что протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.

"Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", - отметил Медведев.

Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Медведев высказался о событиях в Грузии и о некоторых участниках: различные «политические клоуны» типа Саакашвили включились в процесс внутриполитической борьбы в Грузии. Медведев запомнил Саакашвили после событий 2008 года pic.twitter.com/U8W57o48Jv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 июня 2019 г.

Ситуация в Грузии

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

По словам российского парламентария, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

После этого радикалы захватили парламент страны. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители задержали более 300 протестующих.

Кроме того, в отставку подал спикер парламента Ираклий Кобахидзе и организатор Международной ассамблеи православия, депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили.