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РИА Новости

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.
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В Госдуме призвали бойкотировать грузинские курорты и товары
Российский премьер-министр назвал подобные заявления крайне непрофессиональными. По словам Медведева, президент Грузии не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел.
"Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", - отметил премьер-министр.
Глава российского правительства заявил, что печально слышать такую риторику от Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок.
Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ
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Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ Двести сорок человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси 20 июня. Демонстранты попытались захватить здание парламента, в ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
"И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - подчеркнул премьер.
По мнению Медведева, ситуация в стране связана с радикальной оппозицией и провластными силами. Премьер-министр выразил мнение, что протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.
"Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", - отметил Медведев.
Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Ситуация в Грузии

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
По словам российского парламентария, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
После этого радикалы захватили парламент страны. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители задержали более 300 протестующих.
Кроме того, в отставку подал спикер парламента Ираклий Кобахидзе и организатор Международной ассамблеи православия, депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили.
В российском МИД выразили возмущение действиями радикалов. Ведомство также рекомендовало россиянами воздержаться от поездок в Грузию.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
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Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Протесты в ГрузииДмитрий МедведевРоссияГрузияВ мире
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Нил Нилович
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