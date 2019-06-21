В Рязани начал работу первый Российско-китайский муниципальный форум

РЯЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Первый Российско-китайский муниципальный форум, который в пятницу начал работу в Рязани, позволит двум странам расширить сотрудничество в самых разных сферах, сказал губернатор Николай Любимов на торжественном открытии мероприятия.

Форум инициирован Союзом российских городов и Ассоциацией городов Китайского народного общества дружбы и объединил более 60 представителей провинций КНР, а также свыше 80 участников из различных муниципальных образований России.

В открытии мероприятия приняли участие председатель комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, вице-президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами и Китайской международной ассоциации городов-побратимов Се Юань, президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе.

Приветствуя участников форума, губернатор Николай Любимов отметил, что для региона очень важно принимать такое знаковое международное мероприятие.

"Сегодня президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию партнерства и взаимодействия России с Китаем. Работа идет активными темпами с учетом интересов каждой страны. Я убежден, что сегодняшний форум позволит укрепить и расширить сотрудничество в самых разных сферах. А лучший опыт субъектов с обеих сторон будет полезен для использования его на других территориях", – сказал губернатор.

Как отметил Се Юань, для представителей делегации КНР большая честь находиться в Рязанской области.

"Руководство наших стран очень серьезно относится к развитию межрегионального сотрудничества. Между Китаем и Россией более 140 пар городов-побратимов и взаимодействуют они достаточно эффективно. Уверен, что благодаря форуму, который принимает Рязань, наше взаимодействие станет обширнее и богаче по содержанию", - сказал вице-президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами и Китайской международной ассоциации городов-побратимов.

По словам Алексея Диденко, форум послужит хорошей площадкой для обмена опытом.

"Важно, что это мероприятие проводится в Рязанской области – на родине всемирно известного поэта Сергея Есенина. И Рязань войдет в историю российско-китайских отношений как первая площадка такого значимого мероприятия", - сказал Диденко.

Как отметил Сергей Орджоникидзе, партнерство между городами и регионами – это партнерство между людьми, что, в конечном итоге, оказывает позитивное воздействие на сотрудничество между государствами. "Это такая взаимная связь, которой надо дорожить", - сказал Орджоникидзе.